في 7 دول.. “إنستغرام” تتيح تنقية الرسائل من العبارات المسيئة

بدأت شبكة “إنستغرام” التابعة لـ”فيسبوك” توفير تقنية تتيح لمستخدميها تنقية الرسائل الواردة على المنصة من العبارات المسيئة، في خطوة جديدة للمنصة الاجتماعية.

وأوضح التطبيق في بيان أن “الرسائل المباشرة عبارة عن محادثات خاصة، ولا يمكن التحقق استباقياً من تضّمنها عبارات تعبّر عن خطاب الكراهية أو المضايقات” كما تفعل الشبكة بالنسبة إلى أنواع أخرى من المحادثات.

ويمكن للمستخدمين في سبع دول “بريطانيا وفرنسا وإيرلندا وألمانيا وأستراليا ونيوزيلندا وكندا” تفعيل خيار يتيح الحجب التلقائي لـ”طلبات الرسائل المباشرة” “دعوات الدردشة” التي تحوي كلمات أو عبارات أو رموزا تعبيرية “إيموجي” مسيئة.