عقارات الدولة  تستقبل 374 ألف طلب تملك خلال 100 يوم

كشفت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن استقبال لجان النظر في طلبات تملّك العقارات خلال 100 يوم عبر منصة (إحكام) 374 ألف طلب تملك، فيما تجاوز عدد الطلبات المكتملة أكثر من 95 ألف طلب، وذلك خلال الفترة من 20/12/2020 وحتّى 30/3/2021.

وأوضحت الهيئة أنّ عدد اللجان المشكلة للنظر في طلبات تملك العقارات بلغ 17 لجنة موزّعةً على مختلف مناطق المملكة بواقع لجنة في كل منطقة، عدا منطقة الرياض التي تم تشكيل 4 لجان فيها.

وبيّنت الهيئة أنّ عدد الطلبات المكتملة خلال 100 يوم ومنذ إطلاق المنصّة بلغت 95,191 طلب، منها 38 في المائة في منطقة مكة المكرمة، تليها منطقة جازان بنسبة 15,7 في المائة، ثم منطقة عسير بنسبة 14 في المائة، فيما سجلت منطقة الحدود الشمالية أقل عدد طلبات مكتملة بعدد 71 طلباً.