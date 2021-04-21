مجموعة حديدية.. الأولمبي السعودي يلتقي ألمانيا والبرازيل في أولمبياد طوكيو

تلعب السعودية في مجموعة صعبة بمنافسات كرة القدم للرجال في أولمبياد طوكيو هذا الصيف بعد سحب القرعة اليوم الأربعاء.

وأوقعت قرعة أولمبياد طوكيو السعودية مع البرازيل وألمانيا وساحل العاج ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وستنطلق المنافسات بإقامة مباراة اليابان مع جنوب أفريقيا في المجموعة الأولى التي تضم أيضا المكسيك وفرنسا.

وتبدو المجموعة الثانية هي الأقل قوة من الناحية النظرية بوجود كوريا الجنوبية وهندوراس ونيوزيلندا ورومانيا.

وتأجلت أولمبياد طوكيو 2020 لعام واحد بسبب جائحة فيروس كورونا، ومن المفترض أن تنطلق الألعاب في 23 يوليو تموز، لكن منافسات كرة القدم ستبدأ قبلها بيومين.

وفيما يلي القرعة كاملة: (يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى دور الثمانية)

المجموعة الأولى: اليابان والمكسيك وجنوب أفريقيا وفرنسا.

المجموعة الثانية: كوريا الجنوبية وهندوراس ونيوزيلندا ورومانيا.

المجموعة الثالثة: الأرجنتين وإسبانيا ومصر وأستراليا.

المجموعة الرابعة: البرازيل وألمانيا وساحل العاج والسعودية.

وفيما يلي قرعة منافسات كرة القدم للسيدات: (يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى دور الثمانية إلى جانب أفضل منتخبين بالمركز الثالث)

المجموعة الأولى: اليابان وكندا وبريطانيا وتشيلي.

المجموعة الثانية: الصين والبرازيل وزامبيا وهولندا.

المجموعة الثالثة: السويد وأمريكا وأستراليا ونيوزيلندا.