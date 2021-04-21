القبض على 3 مواطنين بحائل روجوا مواد مخدرة عبر “سناب شات”

أفادت مكافحة المخدرات اليوم الأربعاء، بإلقاء القبض على ثلاثة مواطنين في مدينة حائل روجوا مواد مخدرة عبر حسابهم في موقع التواصل الاجتماعي “سناب شات”.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، أن المتابعة الأمنية لما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي، أسفرت -بفضل الله- عن القبض على (3) مواطنين بمدينة حائل، بعد قيامهم بترويج مواد مخدرة من خلال حسابهم في (سناب شات)، وضبط بحوزتهم (9) كيلو جرامات من مادة الحشيش المخدر، ومسكر.

وأشار إلى أنه تم إيقاف المقبوض عليهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.