فقدان غواصة إندونيسية خلال تدريبات قبالة جزيرة بالي

ذكرت وسائل إعلام محلية في إندونيسيا، الأربعاء، أن غواصة عسكرية فٌقدت خلال تدريبات قبالة جزيرة بالي.

وأفاد موقع “كومباس” الإخباري أن الاتصال انقطع بالغواصة “كيه آر آي نانجالا -402” ألمانية الصنع على بعد 95 كيلومترا شمال بالي في الساعات الأولى من الأربعاء.

ونقل عن قائد القوات الجوية مارشال هادي تجاهجانتو القول: “لقد فقدنا الاتصال بالغواصة بمجرد السماح لها بالغوص”.

وسعى الجيش الإندونيسي للحصول على مساعدة من سنغافورة وأستراليا لتحديد موقع الغواصة، ولم يتضح على الفور عدد الأفراد الذين على متن الغواصة.