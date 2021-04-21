مشاهد مسفّة.. أركان فؤاد يهاجم رامز جلال ويطالبه بالاعتذار

أعرب المطرب السوري أركان فؤاد عن استياءه الشديد من الفنان رامز جلال مقدم برنامج المقالب «رامز عقله طار» والشركة المنفذة للبرنامج (Masscomm 98) والقناة الباثة للبرنامج والممثلة في شبكة تلفزيون الشرق الأوسط المعروفة اختصارا بـ «ام بي سي».

جاء ذلك بعد التعدي اللفظي من قبل رامز جلال تجاه شخص وقيمة المطرب أركان فؤاد بوصفه أنه موضة قديمة في إحدى حلقات البرنامج المذاع حاليا في رمضان بعد نعت حذاء مؤدي المهرجانات حمو بيكا بأنه يرتدي حذاء «أركان فؤاد» خلال وصفه لطريقة سيره والملابس الغريبة التي يرتديها حيث انها لا تليق بمدينة الملاهي التي تم تصوير البرنامج بها.

وتساءل المطرب أركان فؤاد ما دخله ببرنامج المقالب هذا، والذي يأتي به الضيوف أيا كان اتفاقنا او اختلافنا معهم ليتم عمل المقلب بهم بالقول والفعل عن رضى تام كما فعل مع ضيفي هذه الحلقة بضربه طلقات مطاطية عليهم في أماكن حساسة وخادشة للحياء العام لإثارة ضحكات المشاهدين على مشاهد مسفة وبالإضافة إلى ذلك السخرية بالقول على قامات فنية كبيرة ليس لها علاقة بالضيوف او البرنامج. بحسب بيان.

واختتم المطرب أركان فؤاد حديثه أنه تواصل مع محاميه لاستشارته في الإجراء المناسب المتبع في مثل هذه الحالات حتى يتم الاعتذار بشكل رسمي والتعويض عن الضرر الأدبي الذي لحق به أثر هذه الحلقة، فضلا عن ملاحقة الفنان رامز جلال امام نقابة المهن التمثيلية التابع لها ونقابة الإعلاميين التي يفترض حصوله على تصريح مزاولة مهنة الإعلام منها وكذلك المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري.

وأركان فؤاد هو مطرب وممثل سوري، متزوج من الفنانة المصرية نادية مصطفى، وله منها ثلاثة بنات: ريم و فيروز و همسة، ومن أشهر أغانيه: بدنا نتجوز ع العيد، في عيونك شلال، مجاريح الهوي، أول حب في إسكندرية، كما كانت له تجربة مهمة في التمثيل مع الفنان محمد صبحي ضمن عروض مهرجان المسرح للجميع، حيث شارك في مسرحيات (كارمن، سكة السلامة ، لعبة الست) وكانت آخر أعماله التمثيلية مسرحية «غزل البنات» وقد تم تكريمه مؤخرا من «محمد صبحي» في احتفالية 50 سنة مسرح.