“تجربة فريدة” يكشف ملامح التعايش المتشكلة في المملكة

يوميا على SBC

من كوريا إلى كندا ومنها إلى المكسيك وكشمير ثم الصين وأوكرانيا، وما بين ثقافة مديرة المبيعات المكسيكية ميراي وهانا كيم مدربة اللياقة الكورية بالإضافة إلى علي كريم مدرس اللغة الإنجليزية من كندا وهتاكي سوتو الشيف الياباني، تقاليد وثقافات شعوب تختلف وعادات يصعب الجمع بينها أو الوصول فيها إلى رابط مشترك، فكيف إن اجتمعت في أرض واحدة، وسط مجتمع عربي، محافظ ودولة متجددة؟

جانب من فصول هذه الاختلافات ومسيرة الحياة اليومية للجنسيات المذكورة وغيرها الكثير جسدها برنامج تجربة فريدة، الذي تبثه قناة SBC السعودية بشكل يومي، ويتناول البرنامج بشكل واقعي، كيفية عيش تلك الشخصيات في المجتمع السعودي وطبيعة حياتهم اليومية التي اندمجوا من خلالها في المجتمع، من خلال مشاركتهم في النشاطات المجتمعية واكتسابهم لهوايات جديدة، ساهمت البيئة العامة في صقلها وجعلها ثقافات مكتسبة لتشكل جزء من الروتين اليومي لكل زائر.

ومع دخول شهر رمضان لم يختلف المشهد رغم تبدل العادات اليومية بل فتح تعامل المجتمع السعودي مع هذا الشهر الكريم آفاق تفكير جديدة لدى ضيوف البلاد حيث قالت مديرة التسويق الأوكرانية داريا سوتسنكو أنها أحبت بشدة أجواء شهر رمضان في المملكة، مؤكدة أن التجمعات العائلية وقت الإفطار جعلها تلمس حب السعوديين وتقديرهم لعائلاتهم.

وكشفت حلقات برنامج “تجربة فريدة” الذي يبث عند الرابعة مساء عبر قناة SBC عن العديد من العادات السعودية والموروثات في ثقافة المجتمع التي نقلت إلى زوار المملكة من الأجانب ومنها زيارة المناطق الطبيعية الخلابة في جنوب المملكة، والأماكن التاريخية التي بدأت تشهد اهتماماً كبيراً في ظل الجهود التي تبذلها الحكومة السعودية بقيادة ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان.

وشكلت الثقافة السعودية بيئة رحبة في تغيير ثقافة الترفيه لدى الزائر الأجنبي الأجنبي في المجتمع حيث تسيدت الرحلات البرية أهم الثقافات التي اكتسبها زوار البلاد، ولم تغب الأطباق السعودية الشعبية عن المشهد حيث نالت نصيباً من الثناء، بينما كانت أنظمة الرعاية داخل المجتمع موضع إعجاب كبيرة.

وبين الدكتور شميم أحمد بهات من كشمير بأن النظام الصحي في المملكة كان سبباً لاختياره العمل في السعودية كون نظام الرعاية الصحية في البلاد يعتبر من أفضل أنظمة الرعاية الصحية حول العالم.

تجارب عدة ومتنوعة ينقلها برنامج “تجربة فريدة” البرنامج الاجتماعي، ليشكل إضافة حقيقية ضمن باقة مميزة من برامج ومسلسلات موسم رمضان 2021، والتي حرصت هيئة الإذاعة والتلفزيون من خلالها على تقديم شبكة برامجية تتسم بالتنوع وتحمل الكثير من المفاجآت، عبر اختيار دقيق لمحتوى يشكل مزيجاً بين الثقافة والدراما والترفيه، فضلاً عن الجانب الديني والوثائقي.