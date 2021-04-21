عمان تنضم للتحالف العالمي للأراضي الجافة

انضمت سلطنة عمان اليوم الأربعاء رسميا للتحالف العالمي للأراضي الجافة وذلك بعد توقيعها على وثيقة الانضمام للتحالف في مقره بالعاصمة القطرية الدوحة، لتصبح الدولة الـ 13 التي تنضم للتحالف .

وأكد السفير بدر بن عمر الدفع المدير التنفيذي للتحالف أن انضمام عمان اليوم للتحالف سوف يشكل قيمة مضافة ، مشيرا إلى فرص التعاون الكبيرة المتوقعة بالنظر لتجارب عمان الرائدة في مواجهة التغير المناخي وتعزيز أمنها الغذائي.

وأضاف أن انضمام عمان للتحالف يأتي غداة حصوله على مركز مراقب لدى الأمم المتحدة ، خلال الدورة الأخيرة للجمعية العامة التي عقدت في أيلول/سبتمبر الماضي ، وهو مايمثل اعترافا من المجتمع الدولي بالدور الحيوي الذي يمكن أن تقوم به منظمة التحالف في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة أولوية القضاء على الفقر والجوع والاسهام في تعزيز السلم والأمن الدوليين.

بدوره قال نجيب بن يحي البلوشي سفير عمان في دولة قطر ، إن انضمام عمان للتحالف اليوم يأتي استكمالا للجهود الهادفة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة والابتكارات التكنولوجية والبحثية مع الدول والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والعالمية المتخصصة .

وأضاف :” نؤمن بأهمية الدور السامي الذي يلعبه التحالف في دعم كل ما من شأنه تحقيق الأمن الغذائي للعالم وإيجاد الحلول المبتكرة والحديثة لمواجهة مختلف التحديات ” .

وكان التحالف العالمي للأراضي الجافة عقد مؤتمره التأسيسي في مدينة مراكش المغربية في تشرين أول / أكتوبر من عام 2017.