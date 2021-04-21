مصادر: القاهرة اشترطت على أنقرة الاعتراف بثورة 30 يونيو وتركيا وافقت

قالت مصادر، إن القاهرة مستعدة لتعليق الاتصالات مع أنقرة حال عدم الالتزام من تركيا، لافتة إلى أن المفاوضات بين القاهرة وأنقرة جاءت بطلب تركي بعد تعهد باحترام سيادة مصر.

وأضافت حسب ما أعلنته “العربية”، اليوم، أن مصر اشترطت احترام القيادة السياسية والمؤسسات لاستمرار التواصل مع تركيا، مشيرة إلى أن القاهرة أبلغت أنقرة بضرورة تجنب التعليق على أي شأن داخلي مصري.

وأوضحت أن مصر اشترطت على أنقرة الاعتراف بثورة 30 يونيو وتركيا وافقت، متابعة: “القاهرة تعتبر تصنيف الإخوان جماعة إرهابية شأنا داخليا لن تتراجع عنه”.