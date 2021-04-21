منعطف تاريخي.. كيف غيرت إدانة الشرطي شوفين بقتل فلويد التاريخ

تعاقبت ردود الفعل الثلاثاء في الولايات المتحدة وحول العالم بعد إدانة الشرطي ديريك شوفين بقتل الأميركي من أصل إفريقي جورج فلويد، فوصف الحكم بأنه “منعطف في التاريخ” واعتبر اسم فلويد “مرادفا للعدالة”.

دعا جو بايدن في خطاب أميركا للتصدي للعنصرية التي “تلطخ” سمعتها. وأضاف “آن الأوان لتتحد البلاد”.

وتابع “الإدانة لن تعيد جورج” لكن هذا القرار قد يكون اللحظة “لتغيير جذري”.

إلى جانبه أعربت كامالا هاريس عن “ارتياحها”. وقالت “لكن ذلك لا يخفف من الألم”.

وأضافت “اليوم يوم عدالة في أميركا” مؤكدة “علينا إصلاح النظام أكثر”.

وبعد صدور القرار اتصل كلاهما بأسره فلويد.

وقال بايدن “نشعر جميعا بارتياح كبير. كنت أود أن اعانقكم”

وقالت كامالا هاريس “ستسجل هذه اللحظة في تاريخ الولايات المتحدة”.

واعلن بين كرامب محامي أسرة فلويد “مذنب! تم إحقاق العدالة وسط الألم لعائلة جورج فلويد”. وأضاف “هذه الإدانة منعطف في التاريخ”.

كتب باراك اوباما “اليوم قامت هيئة محلفين في مينيابوليس بما عليها القيام به”.

وأضاف أول رئيس أميركي أسود “لكن ان كنّا صادقين، نحن نعلم ان العدالة الحقيقية تذهب أبعد من حكم واحد في محاكمة واحدة”. ودعا إلى مواصلة “المعركة” لمكافحة العنصرية وعنف الشرطة.

وتابع “لا يمكننا الوقوف عند هذا الحد”.

وقال بيل كلينتون “لا يزال لون البشرة يحدد كيفية معاملة شخص في جميع مجالات الحياة تقريبا في أميركا “.

وتابع “لن يعيد الحكم جورج فلويد لكنه قد يساعدنا في منع سقوط المزيد من الضحايا عبثا ويقربنا من اليوم الذي سنعامل جميعا بالطريقة نفسها”.

وصرح رودني فلويد لفرانس برس “كنا بحاجة إلى انتصار في هذا الملف والحصول عليه كان مهما جدا”.

وأضاف “ربما سنتنفس لصعداء الآن”.

اعلن المدعي الأميركي من أصل أفريقي جيري بلاكويل العضو في فريق الإدعاء في محاكمة ديريك شوفين “لا حكم سيعيد جورج بيري فلويد إلى الحياة. لكنه يبعث رسالة واضحة لأسرته بأن حياته كانت مهمة وبأن حياة كل منا مهمة”، مستعيدا شعار “حياة السود مهمة”.

وبعد صدور الحكم أعلنت زعيمة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي أمام الكابيتول “بفضلك وبفضل آلاف لا بل ملايين الأشخاص الذين تظاهروا في العالم من أجل العدالة سيبقى اسمك إلى الأبد مرادفا للعدالة”.

وكتب مؤسس فيسبوك مارك زاكربرغ “آمل أن يجلب هذا الحكم بعض الارتياح” لأسرة فلويد و”لكل الذين يرون أنفسهم في هذه الحادثة”. وأضاف “نتضامن معكم مدركين انها معركة أوسع ضد العنصرية والظلم”.

وغرد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون “لقد صدمت بمقتل جورج فلويد وارحب بهذا الحكم”.

وأضاف “أتوجه بأفكاري هذا المساء إلى اسرة جورج فلويد وأصدقائه”.