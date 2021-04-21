مجموعة تداول تقلص عدد بنوك طرحها الأولي

قالت ثلاثة مصادر إن مجموعة تداول السعودية اختارت ثلاثة بنوك محلية وثلاثة بنوك أجنبية في قائمة قصيرة للاضطلاع بأدوار استشارية محتملة في الطرح العام الأولي المزمع لشركة السوق المالية.

وقالت المصادر إن الاختيار وقع على سيتي جروب وجيه.بي مورجان ومورجان ستانلي إلى جانب وحدة الأوراق المالية بالبنك الأهلي السعودي والبنك السعودي الفرنسي كابيتال وإتش.إس.بي.سي السعودية.

وقالت إن من المتوقع أن تختار تداول، مشغل بورصة المملكة، بنكا محليا وربما بنكا عالميا أو اثنين لعملية إدراجها. وأضافوا أن الأسبوع الجاري سيشهد جولة أخيرة للمنافسة على الأدوار.

ولم ترد تداول حتى الآن على طلب للتعقيب عندما تواصلت معها رويترز اليوم. وامتنع سيتي جروب وجيه.بي مورجان ومورجان ستانلي وإتش.إس.بي.سي عن التعقيب. ولم يتسن الحصول على تعقيب من وحدتي البنك الأهلي السعودي والبنك السعودي الفرنسي.

كانت تداول قالت في وقت سابق هذا الشهر إنها تلقت عروضا من عشر شركات محلية وعالمية للاضطلاع بالأدوار الاستشارية.

وفي وقت سابق، قال خالد الحصان الرئيس التنفيذي للمجموعة إن البورصة السعودية تحولت إلى شركة قابضة باسم مجموعة تداول السعودية قبيل إدراجها المقرر هذا العام.

وستضم المجموعة أربع شركات تابعة هي سوق الأوراق المالية تداول السعودية، وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية، وشركة وامض المتخصصة في الخدمات والحلول التقنية.