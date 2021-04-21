وسط رفض روسي وصيني.. تعليق عضوية سوريا بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

قررت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اليوم الأربعاء تعليق عضوية سوريا بها، لاستخدامها المتكرر للغازات السامة خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من 10 سنوات.

ووافق ثلثا الدول الأعضاء على قرار تجريد سوريا من حقوق التصويت بالمنظمة. وإجمالي الدول الأعضاء بالمنظمة 193 دولة.

وكانت روسيا والصين وسوريا ضمن الدول التي صوتت ضد القرار.

وقدمت الاقتراح مجموعة من 46 دولة غربية، رأت أن سوريا انتهكت بشكل متكرر اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وهي معاهدة للحد من الأسلحة تشرف عليها المنظمة.

واكتسب هذا التوجه زخما جديدا بعدما أشار تقرير صدر الأسبوع الماضي بأصابع الاتهام إلى الجيش السوري في إلقاء قنبلة كلور على منطقة سكنية يسيطر عليها المسلحون في عام .2018

وترجع عضوية سورية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ومقرها لاهاي بهولندا، إلى عام .2013