ضبط 800 قطعة من الرتب والأقمشة العسكرية المخالفة في جولة تفتيشية بالرياض 

تمكنت اللجنة الأمنية في إمارة منطقة الرياض، من ضبط 800 قطعة من الرتب والأنواط والشعارات والأقمشة العسكرية المخالفة وأقمشة عهد لبعض القطاعات الأمنية بجولة تفتيشية على محلات تفصيل الملابس العسكرية في محافظة الدوادمي.

كما تم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وتأتي هذه الجولات بناء على توجيهات ومتابعة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وتشديدهما على ضرورة ضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.

وقد شارك في الحملة العديد من القطاعات الحكومية ممثلة في وزارة الحرس الوطني، وزارة التجارة، أمانة منطقة الرياض، شرطة وجوازات المنطقة، ومكتب العمل في الرياض.