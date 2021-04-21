أكثر من “140” اتفاقية لخدمة مستفيدي فرع الموارد البشرية بالرياض خلال عام

تمكن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال عام واحد من عقد اكثر من” 140″ اتفاقية وشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية والتطوعية ذات العلاقة .

وتهدف الاتفاقيات التي وقعها الفرع من خلال ادارته المختلفة الى تطوير الخدمات المقدمة لمستفيدي الوزارة في كافة القطاعات مثل خدمات التوظيف والتدريب والرعاية والحماية الاجتماعية وكان من ابرزها” الشراكة مع جمعية مودة لتقديم الخدمات الاجتماعية لضحايا العنف الأسري و الشراكة مع المعهد الصناعي الثانوي لتمكين مستفيدي الضمان والشراكة مع جمعية رحماء الصحية لخدمة الفئات المستفيدة من الرعاية واتفاقية مع فريق رؤية وطن لتدريب أهالي التوحد وكذلك اتفاقيتين مع الغرفة التجارية ومع جمعية الاخصائيين الاجتماعيين لتدريب منسوبي الوزارة واتفاقيات اخرى لدعم المشاريع الصغيرة وتوظيف ايتام الاسر الكافلة مع تنمية واعدة ومنصة مساعد “.

وذكر مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي ان الوزارة تسعى من خلال هذه الشراكات إلى تنظيم وتعزيز التنمية المستدامة في جميع المجالات انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 التي تدعو إلى اشراك كافة قطاعات المجتمع المدني في دعم الحركة التنموية للدولة .