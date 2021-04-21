سحب اسم “عائشة القذافي” من القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي

أصدرت المحكمة الأوروبية اليوم الأربعاء، قرارا بسحب اسم عائشة القذافي ابنة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي من قائمة الخاضعين لعقوبات العام 2011.

وجاء قرار المحكمة الأوربية على أساس أنها لم تعد تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين بالمنطقة.

وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي، قد أوضحت في حكمها خصوصا على أن مقدمة الطلب لم تعد مقيمة في ليبيا منذ سنوات وأن ملفها لا يظهر أي مشاركة في الحياة السياسية ببلدها.

ونقلت وسائل إعلام عن المتحدث باسم الخارجية الأوروبية أن المجلس سيحلل بعناية قرار المحكمة بإلغاء قرارات إبقاء السيدة القذافي على قائمة الإجراءات المقيِّدة المطبقة على ليبيا وسيقرر كيفية المضي قدما.

وأضاف أن الإدراج يظل ساري المفعول على الأقل حتى انتهاء فترة الاستئناف المحتملة للمجلس، والتي تصلب إلى شهرين.

وكانت عائشة القذافي قد وضعت على القائمة السوداء التي أعدها الاتحاد الأوروبي في فبراير 2011 وتم الاحتفاظ باسمها خلال مراجعات هذه القائمة التي أجريت في العامين 2017 و2020.

ومن المعلوم أن قرار إدراج أو إزالة شخص أو شركة من قائمة العقوبات الأوروبية يتخذ بالإجماع من قبل الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي.