هيئة الاتصالات تستعرض الإجراءات النظامية لممارسة أنشطة «الخدمات البريدية» في المملكة

عقدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ورشة عمل تعريفية عبر الاتصال المرئي حول “أنشطة وتراخيص قطاع الخدمات البريدية”؛ لتسليط الضوء على الإجراءات النظامية لممارسة أنشطة القطاع في المملكة، بحضور مجموعة من المهتمين والمستثمرين وممثلي عدد من المنشآت العاملة في المجال.

وجرى خلال الورشة استعراض مهام الهيئة التنظيمية والرقابية لقطاع الخدمات البريدية والشركات المرخصة في المملكة لتقديم هذه الأنشطة، والوثائق التنظيمية لخدمات نقل الطرود البريدية، وأنواع التراخيص وخدمة إصدارها إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، إضافة إلى رحلة المستثمر في هذا القطاع وذلك سعياً إلى تطوير تلك الخدمات وتحسين تجربة المستثمر بها.

كما جرى أيضاً استعراض الوثائق التنظيمية لتقديم خدمة التوصيل عبر المنصات الإلكترونية، وأبرز التطبيقات المسجلة في المملكة وآلية التسجيل لتقديم الخدمة, بالإضافة إلى استعراض خطة الإجراءات المستقبلية لمحطات الطرود المرتبطة بالمنصات الرقمية المرخصة من الهيئة وميزاتها المتنوعة لممارسة تلك الأعمال في مناخ تنظيمي آمن ومحفِّز.