المبعوث الأمريكي لليمن يفضح دعم إيران لمليشيا الحوثي

كشف تيم ليندركينج المبعوث الأمريكي الخاص باليمن اليوم الأربعاء، عن دعم إيران لحركة الحوثي المتمردة باليمن.

ووصف ليندركينج الدعم الإيراني لمليشيا الحوثي المتمردة بأنه “كبير جدا وفتاك”، وأن المعركة التي تدور حول منطقة مأرب الغنية بالغاز في اليمن هي “أكبر تهديد لجهود السلام”.

وأبلغ المبعوث الأمريكي الخاص جلسة للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي أن إيران تدعم الحوثيين بطرق عديدة، منها من خلال التدريب وتزويدهم بدعم فتاك ومساعدتهم على “صقل” برامجهم للطائرات المسيرة والصواريخ.

وتابع قائلا : “للأسف، كل هذا يحدث آثارا قوية للغاية حيث نرى المزيد والمزيد من الهجمات على المملكة العربية السعودية، وربما دول أخرى.

كما أشار ليندركينج أيضا إلى اعتراض السفن وأنه صعب للغاية، قائلا: بكل وضوح نريد أن ينضم إلينا شركاؤنا الدوليون.. نريد من الدول مثل سلطنة عمان أن تساعد في ضمان بقاء حدودها مغلقة أمام أي نوع من هذا التهريب من إيران”.

يأتي هذا بالتزامن مع تصاعد القتال في الأيام الماضية مع مواصلة الحوثيين الهجوم للسيطرة على مأرب، والذي تواجهه القوات اليمنية مدعومة من التحالف العربي بكل حزم.