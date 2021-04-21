تركيا تفرض حظر تجول كاملا .. ما الأمر

أعلنت وزارة الداخلية التركية، مساء اليوم، عن فرض إجراءات احترازية جديدة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت الوزارة، قد أصدرت تعميما جديدا يقضي بفرض حظر تجول كامل في جميع الولايات التركية، بعد غد الجمعة.

وبحسب التعميم فإن حظر التجوال الذي يغطي أيام الجمعة والسبت والأحد القادمة، سيبدأ في الساعة 7 من مساء غد الخميس، ويستمر حتى الساعة 5 من فجر يوم الإثنين المقبل.

يذكر أن الأتراك يحتفلون في 23 أبريل من كل عام بعيد الطفولة والسيادة الوطنية، الذي يعد عطلة رسمية في تركيا، لكن فيروس كورونا، حال هذا العام دون تنظيم الفعاليات العامة.