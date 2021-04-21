ذكرت وسائل إعلام يمنية عن مصادر مطلعة أن الخلافات تصاعدت في الآونة الأخيرة بين أجنحة الحوثي، والتي تحولت إلى اقتتال مسلح.

وبحسب ما تم تداوله فقد أرجعت المصادر سبب النزاع المسلح بين صفوف الحوثي، إلى الفشل المتكرر على جبهات القتال، خاصة الهزائم المتلاحقة التي طالت الميلشيا في جبهات مأرب.

جبهة هيلان شهدت اقتتالا مسلحا بين عناصر المليشيا، والذي انتهى بسقوط ستة قتلي من المليشيا، وذلك عقب خلاف بين مشرف حوثي من صعدة، وآخر من صنعاء.

يأتي هذا بالتزامن أيضا مع اقتتال بين عناصر الحوثي في صنعاء، بسبب الخلاف على جبايات الزكاة، وابتزاز التجار بصنعاء.