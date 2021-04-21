الهلال يتصدر مجموعته في أبطال آسيا بثلاثية في الاستقلال الطاجيكي #الهلال_lستقلال_دوشنبيه

تغلب فريق الهلال السعودي على الاستقلال الطاجيكي بنتيجة 3-1 اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

سجل الهلال عند الدقيقة 39 عن طريق اللاعب “علي البليهي”، وعند الدقائق 52، 64 سجل اللاعب “هتان باهبري” الهدف الثاني والثالث للهلال، فيما سجل الاستقلال عند الدقيقة 41.

يذكر أن المملكة تستضيف مباريات المجموعة الأولى، وذلك بعدما قرر الاتحاد الآسيوي إقامة دور المجموعات بنظام التجمع.