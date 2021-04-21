يحدث في مصر.. تدفع 100 جنيه للإمام للدعاء على زوجها بصلاة التراويح

في واقعة هي الأغرب في الأجواء الرمضانية بمصر، وتحديدا في محافظة الإسكندرية شمالي البلاد، فوجيء إمام المصلين في صلاة التراويح بأحد مساجد بأحد الأطفال يعطيه لفافة من الورق.

وفي تفاصيل الواقعة الغريبة أبلغه الطفل أن هذه الرسالة من والدته قائلا :” دي من ماما”، حيث تركه ورحل سريعا.

وجاء نص الرسالة التي تركها الطفل بحسب ما نشرته وسائل إعلام مصرية :” ادعي على زوجي .. أنا سمعت صوتك في الصلاة، صوتك حلو وخاشع كده وشكل ربنا هيستجيب منك، أنا جوزي اتجوز عليا، ادعي عليه من قلبك وأنا بعتلك 100 جنيه تحت الحساب، وكل ما تدعي أكتر وبخشوع هزودلك المبلغ”.

وكان إمام المسجد ويدعي «أحمد زيدان»، قد أخذ الرسالة من الطفل وعاد إلى منزله ليتفاجأ بهذا الطلب الغريب.

ونقلت إحدى الصحف المحلية عن إمام المسجد قوله :” لو كنت شفتها كنت هبهدلها.. بس في الآخر قولت أكيد غلبانة والصدمة كانت شديدة، فاتعاطفت معاها”، حيث أعاد في اليوم الثاني، الـ100 جنيه لصاحبتها.