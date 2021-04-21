مصرع شخص وإصابة 4 في حادث مروري بالباحة (صور)

لقي شخص مصرعه وأصيب أربعة آخرون في حادث تصادم وانقلاب بطريق العقيق الباحة مساء أمس الأربعاء.

وصرح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغا عن وقوع حادث تصادم وانقلاب مساء أمس.

وأضاف أنه تم توجيه ثلاث فرق إسعافية من الهلال الأحمر والقائد الميداني صالح الغامدي للموقع.

وأوضح أنه عند وصول أول فرقة بالموقع اتضح وجود حالة وفاة بالموقع بعد الكشف عليه، إضافة إلى أربع إصابات مابين متوسطة وبسيطة الخطورة، حيث تم التدخل إسعافياً لهم ونقلهم لمستشفى الملك فهد عن طريق الفرق الإسعافية للهلال الأحمر.