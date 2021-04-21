إصابة 6 أشخاص في “انقلاب مركبة” شرق جدة

أصيب 6أشخاص بإصابات متفاوتة ما بين حرجة ومتوسطة، إثر انقلاب سيارة على طريق هدي الشام باتجاه جدة

وأوضحت هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا مساء اليوم بوقوع حادث تصادم عربتان نتج عنه انقلاب سيارة على طريق هدي الشام باتجاه جدة وعلى الفور توجهت ثلاث فرق إسعافية إلى موقع الحادث.

واصافت الهيئة أنه تم تسجيل 6 اصابات اصابتان حرجة، واربع إصابات متوسطة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة للمصابين، ونقلت جميع الحالات لأقرب منشأة صحية.

وتهيب الهيئة بجميع قائدى المركبات الالتزام بقواعد السلامة المروريه وعدم السرعه الزائده راجياً من الله السلامة للجميع