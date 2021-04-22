منصة#أبشر تحذر مستفيديها من استخدام بياناتهم في عمليات مشبوهة

حذرت منصة (أبشر) المستفيدين من خدماتها كافة، من التعامل مع أي رسائل مشبوهة تدعي علاقتها بالمنصة ، أو البوابة الرئيسة لموقع وزارة الداخلية.‎

وشددت المنصة على زوارها بضرورة التأكد من صحة الروابط عند استخدام المنصة، حيث يمكن للمستفيدين الوصول إلى منصة أبشر عبر الرابط:

(https://www.absher.sa)، وكذلك الوصول لموقع وزارة الداخلية عبر الرابط (https://www.moi.gov.sa).

‏‎ونوهت المنصة أن هناك محاولات للتحايل على المستخدمين من خلال روابط مزيفة لصفحة الدخول في منصة أبشر.

وأوضحت أن المحاولات تهدف إلى الحصول على بياناتهم واستغلالها في عمليات مشبوهة.