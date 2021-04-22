تحسين برامج جودة الحياة والعيش والاستثمارات ملفات لأمين الطائف الجديد.. الثلاثاء

زار أمين الطائف الدكتور أحمد عزيز القثامي فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالمحافظة، في أولى زياراته بعد تكليفه اميناً للأمانة قبل اسبوعين ولقاء فريق العمل بفرع الطائف.

وأكد القثامي أنه سيعرض رؤية الأمانة وبرنامجها المتكامل يوم الثلاثاء القادم أمام أعضاء ومنسوبي فرع الهيئة والإعلاميين وستكون هذه الرؤية واضحة بكل شفافية ومحكومة بعدّاد انجاز .

ومن أبرزها ملف العمل على تحسين برامج جودة الحياة والعيش والاستثمارات ومعالجة التشوه البصري والاصحاح البيئي وتسريع وتيرة تصاريح فسح المخططات الجديدة والحدائق المفتوحة وتعزيز البنية التحتية والوجهات السياحية بما يواكب رؤية التحول الوطني ٢٠٣٠.

وتميّز اللقاء بالمكاشفة والوضوح منوها بالدور التكاملي ما بين الصحافة والاعلام والجهات الحكومية والأهلية في ابراز الاعمال المستحقة.

من جهته قال مدير فرع هيئة الصحفيين بالطائف عطالله الجعيد أن هذه اول زيارة لمسئول بالمحافظة لمقر الهيئة شاكرا لأمين الطائف كل الأفكار والخطط والبرامج التي أفصح عن خطوطها العريضة بما يحقق نقلة جديدة للمحافظة متى ما تحققت.

وسيكون لقاء الثلاثاء القادم كاشفاً لكل تفاصيلها.

وحضر اللقاء عدد من الصحفيين والكتاب أعضاء فرع هيئة الصحفيين السعوديين.

ورافق الأمين كل من مدير العلاقات العامة بالأمانة الأستاذ فائز الثبيتي ومديري مكتبه الأستاذ محمد الثبيتي والمهندس مشعل المطيري ومدير العمليات الأستاذ علي القحطاني.