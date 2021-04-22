“أعجوبة سامسونغ”..تسريبات جديدة حول  غالاكسي إس 22 ألترا

كشفت تسريبات عن تصميم هاتف “سامسونغ” من طراز “غالاكسي إس 22 ألترا”، الذي يتوقع خبراء أن يدعم مجموعة من التقنيات المميزة.

وأظهر الفيديو الذي نشرته شركة التصميم “دي بي إس”، هاتف “سامسونغ” من طراز “غالاكسي إس 22 ألترا”، الذي يأتي بهيكل رفيع، ويدعم مجموعة من الكاميرات التي يتوقع أن تكون مطوّرة من قبل “أوليمبوس”، لتوفير تجربة تصوير مميزة وخصوصا مع لقطات “السيلفي”.

وأشار الفيديو الذي نشره موقع “تي 3” المتخصص بالأخبار التقنية، إلى وجود كاميرا “سيلفي” خاصة تحت شاشة العرض الخاصة بالهاتف.

كذلك يدعم الهاتف قلم “إس”، والذي كان متوفرا في الطراز السابق “غالاكسي إس 21 ألترا”.

واستعرض الفيديو أيضا دقة عرض الفيديو العالية للهاتف، وذلك دون أن يكشف المزيد من التفاصيل التقنية المتعلقة بهذا الجانب.

وكانت بيانات اقتصادية كشفت أواخر العام الماضي، أن حصة شركة “سامسونغ” من سوق الهواتف في كوريا الجنوبية، تجاوزت 70 في المئة، وهو أمر من النادر أن تبلغه أي شركة في موطنها الأصلي.

وبحسب تقرير صادر عن هيئة “ستراتيجي أناليتيك” المختصة في التحليلات المالية، فإن سامسونغ باعت 3.4 مليون هاتف ذكي، خلال الربع الثالث من 2020.

وذكر موقع “شوسن إلبو”، أن شركة “سامسونغ” استحوذت تحديدا على 72.3 في المئة من مبيعات الهواتف الذكية في كوريا الجنوبية.