ضبط مخالف نهل الرمال واقتلع الأشجار بالطائف

ضبط مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي، مخالفًا تسبب في نهل الرمال واقتلاع عدد من الأشجار في وادي أبوصلال في أم الدوم بمحافظة الموية.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي أنه بناء على ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص اقتلاع عدد من الأشجار وتدمير البيئة، باشر بشكل عاجل مندوب من المكتب ومن مركز أم الدوم الموقع للمعاينة وتحرير محضر بالواقعة، وتم ضبط المخالف وإكمال الإجراءات النظامية بحقه.