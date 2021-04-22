لدعم أجرة المسكن لصالح 200 أسرة .. مذكرة تفاهم بين الأوقاف و”سكن”

وقّعت الهيئة العامة للأوقاف اليوم مذكرة تفاهم مع مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن” بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين والإسهام في تطوير وتنمية قطاع الإسكان وتعزيز إسهاماته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمدة 3 سنوات.

وتُعد “سكن” من الجهات التي تعمل على تمكين القطاع غير الربحي الإسكانيّ، وتسعى لإيجاد الحلول السكنيّة التنمويّة المستدامة، والمشاركة في تحسين جودة حياة الأسر في المجتمع.

وتضمّنت المذكرة عدة مجالات تتمحور حول تقديم الدعم المباشر لأجرة المسكن لصالح 200 أسرة من الأشد حاجة، وتصميم برنامج الإسكان عبر ابتكار 10 منتجات تنموية، وتكوين وإدارة محفظة الإسكان للوصول إلى 30 شريك من الجهات غير الربحية، وتنفيذ 50 مشروعاً تنموياً إسكانياً، وتقديم الخدمات والمعلومات المساندة، وإدارة ودراسة الأربطة السكنية الخاصة بالهيئة العامة للأوقاف من حيث السكان والمساكن ودراسة الفرص البديلة لبعض المواقع، بالإضافة إلى رسم خارطة حرارية للاحتياج السكني التنموي في المملكة.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم مع “سكن” لتحقيق رؤية الهيئة أن تكون الداعم الرئيسي للنهوض بقطاع الأوقاف في المملكة، ودعم المجلات التنموية، وتوجيه المصارف إلى برامج عالية الأثر عن طريق التعاون مع مختلف المؤسسات لتفعيل دور الأوقاف في تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز إسهاماتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثلة في رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي.