بدءا من الغد وحتى الثلاثاء.. هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة تصحب غالبا بزخات من البرد وتيارات هابطة نشطة السرعة تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.

وقال إنه يبدأ تأثيرها من غد الجمعة إلى الثلاثاء، بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق عسير، الباحة، جازان، نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة.

كما يتوقع أن يمتد تأثير الأمطار من يوم الجمعة إلى الأحد، لتكون من خفيفة إلى متوسطة على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، في حين تتأثر ابتداء من يوم السبت إلى الثلاثاء مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، وتمتد إلى الأجزاء الشرقية والجنوبية لمنطقتي الرياض والشرقية.