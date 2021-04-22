جريمة تبوك .. الجاني استدرج ضحيته للشقة وقطع جثته.. وعمال النظافة اكتشفوه

شهدت منطقة تبوك جريمة بشعة إذ أقدم شاب على قتل آخر وتقطيع جثته ورميها داخل أكياس في صندوق القمامة، بسبب “مضاربة” سابقه بينهما.

في التفاصيل استدرج القاتل الضحية إلى شقة فندقية يسكن بها وقام بطعنه بـ”سكروب”، ثم قطع جثمانه بآلة حادة إلى أجزاء ، ووضعها داخل أكياس للقمامة.

وقبل صلاة العشاء يوم أمس، طلب الجاني من عُمال النظافة بالشقق الفندقية الواقعة بحي المروج بتبوك برمي أكياس النفايات خارج الشقة، وعند نقلهم لأكياس النفايات ووصولهم إلى حاويات النظافة شاهدوا أجزاء جسم إنسان داخل الكيس فقاموا على الفور بإبلاغ الجهات الأمنية، التي باشرت الحادثة وقبضت على الجاني في حينها.

وأكدت مصادر لـ”الوئام”، أن الجاني أقدم على فعلته الشنيعة منذ 10 أيام كما عثُر على الآلة المستخدمة في الجريمة والدم يملئ شقته.

يذكر أن الجاني محكوم عليه في قضايا “عقوق” وأصبح يسكن بشقق مفروشة ولا يعود لمنزله.

و كانت شرطة منطقة تبوك قد تمكنت في وقت سابق من القبض على مواطن قتل مواطنا آخر في العقد الثاني من العمر، نتيجة خلاف بينهما.

و صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان بأن الجهات الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت – بفضل الله – من القبض على مواطن من أرباب السوابق، في العقد الثالث من العمر، ارتكب جريمة قتل مواطن آخر في العقد الثاني من العمر، نتيجة خلاف بينهما، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.