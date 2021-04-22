“أوبك” تحذر أمريكا من إقرار قانون NOPEC المناوئ للمنظمة

حذرت منظمة أوبك،اليوم،الولايات المتحدة من إقرار قانون مناوئ للمنظمة،مؤكدة أنه قد يضر بالمصالح الأمريكية.

و قال أمين عام منظمة “أوبك” محمد باركندو إن إقرار واشنطن مشروع قانون NOPEC المناوئ للمنظمة، قد يهدد مصالح الولايات المتحدة في الخارج ويعرض الأمريكيين والأصول الأمريكية للخطر.

وحث محمد باركندو الدول الأعضاء في المنطمة على الانخراط في الاتصالات مع الإدارة الأمريكية.

وقال: “من الضروري أن تعزز الدول الأعضاء الاتصالات الدبلوماسية الثنائية مع مسؤولي الحكومة في الولايات المتحدة.. وأن يشرحوا مثالب مشروع القانون بالنسبة للولايات المتحدة في حال إقراره”.

وتابع: “هذه المثالب قد تشمل إضعاف مبدأ الحصانة على المستوى العالمي، وتعريض المصالح الأمريكية في الخارج للخطر، وكذلك حماية مواطنيهم وأصولهم”.

وأضاف أن بعض الأعضاء قد يواجهون غرامات في حالة إقرار القانون المناوئ للمنظمة في الكونغرس الأمريكي وتوقيع الرئيس عليه.

وأكد أن أعضاء المنظمة قد يواجهون مصادرات أصول على الأراضي الأمريكية أو وضعها تحت وصاية أطراف ثالثة.