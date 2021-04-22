سهام الشعلان مساعداً لمدير تعليم شقراء للشؤون التعليمية بنات

صدر قرار نائب وزير التعليم المكلف بتكليف المشرفة سهام حمد الشعلان مساعداً لمدير التعليم بمحافظة شقراء للشؤون التعليمية للبنات.

وعملت الشعلان في التعليم عام ١٤٢٨ هـ في المراحل الابتدائية و المتوسطة و الثانوية ثم مشرفة تربوية لمادة الرياضيات منذ عام ١٤٢٩هـ، وعملت مشرفة في قسم الجودة عام ١٤٣٧هـ كما عملت رئيسة للإشراف التربوي بإدارة التعليم بشقراء ١٤٣٤ هـ.

وحصلت على الماجستير في الآداب تخصص مناهج و طرق تدريس الرياضيات بجامعة الملك سعود بنهاية عام ١٤٣٣ هـ، ولازالت الآن باحثة لدرجة الدكتوراة في تعليم الرياضيات بجامعة الملك سعود .

وشاركت الشعلان في عدد من اللجان و العضويات و لديها برامج تدريبية و خبرات تربوية وشاركت في ملتقيات وورش تربوية وادارية متعددة كالمناهج الدراسية وغيرها .

وبهذه المناسبة قدمت المشرفة الشعلان شكرها وتقديرها لوزير التعليم ولنائبه المكلف وللجنة اختيار مديري التعليم ومساعديهم ولمدير التعليم بمحافظة شقراء على ثقتهم وحسن ظنهم، راجية من المولى العون والسداد.

بدورها باركت الأسرة التعليمية بتعليم شقراء للمشرفة الشعلان هذا التكليف ، ودعت الله ان يكون التكليف عونا لها على طاعته ومرضاته ، ومعينا لها على خدمة التعليم في المحافظة .