وزير المالية يوضح أهمية إطلاق خدمة رفع المطالبات المالية للقطاع الخاص إلكترونيا

أوضح محمد عبد الله الجدعان، وزير المالية،اليوم، أهمية إطلاق خدمة رفع المطالبات المالية للقطاع الخاص إلكترونيا

وقال الجدعان مغردا على “تويتر”: “إطلاق خدمة رفع المطالبات المالية إلكترونياً للقطاع الخاص عبر منصة اعتماد، يدعم الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص، ويساعد على ازالة العوائق والتحديات التي تواجه القطاع الخاص ويحقق الشفافية.

ورد أحمد سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بتغريدة أخرى على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: ” شكراً معاليك وبارك الله في جهودكم؛ تفعيل منصة اعتماد ستمكن القطاع الخاص من رفع مطالباته المالية إلكترونيًا، وهو ما يؤكد حرص الحكومة على دعم هذا القطاع، وتعزيز الاقتصاد الرقمي.