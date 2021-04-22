الاتحاد السعودي لكرة القدم يتخذ مجموعة من القرارات المهمة

عقد الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء الخميس، الجمعية العمومية العادية في دورتها الثالثة عشر بمدينة الرياض.

وبدأ الاجتماع بالإعلان عن أن الجمعية العمومية تم عقدها وتشكيلها وفقًا للنظام الأساسي بحضور 45 عضوًا من أصل 47 عضو.

بعد ذلك استعرض الأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم جدول أعمال الجمعية العمومية، أتبعه خطاب ألقاه رئيس مجلس إدارة الاتحاد ياسر المسحل والذي استعرض فيه تقرير الرئيس.

كما تم الإعلان عن تعيين 3 أعضاء للجنة مراجعة المحضر وهم كل من تركي آل فاضل “ممثل نادي الأخدود” وخالد المطيري “ممثل نادي الذهب” ومحمد السيف “مثل نادي الجبلين”، كما تم تعيين المراقبين المستقلين وهما كل من عبدالعزيز المسعد وعبدالإله الشهيل.

وتم خلال الاجتماع المصادقة على محضر الاجتماع السابق للجمعية العمومية، كما صادق أعضاء الجمعية بالإجماع على اعتماد التعديلات المقترحة على النظام الأساسي.

وصادقت الجمعية العمومية بالإجماع على تعيين عبدالعزيز العريفي نائبًا لرئيس لجنة الانضباط والأخلاق، وكذلك تعيين محمد الرشيد عضوًا في اللجنة.

كما صادقت الجمعية بالإجماع على إعادة تشكيل غرفة فض المنازعات برئاسة المستشار فيصل أبوخلف رئيسًا، ووليد معاذ نائبًا للرئيس، وعضوية فهد الحجيري، وإبراهيم النعيم، وخميس الزهراني.

وصادقت الجمعية بالإجماع على ترشيح مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه BDO مراجعًا خارجيًا.

واستعرض رئيس الاتحاد تقريره الذي تم إرساله إلى الأندية قبل 10 أيام من انعقاد الجمعية العمومية، مرفق التقرير المالي وتقرير المحاسب القانوني، كما تم استعراض بيان الميزانية بعد مراجعتها وتدقيقها مع بيان الربح والخسارة، قبل أن تتم المصادقة بالإجماع على التقرير المالي واعتماد الميزانية.

من جانبه رفع رئيس مجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل نيابة عن مجلس الإدارة شكره وتقديره واعتزازه بالدعم الكبير الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – للقطاع الرياضي بشكل عام وقطاع كرة القدم بشكل خاص معتبرًا أن ما يتحقق من إنجازات وتطور هو بفضل الله ثم الدعم السخي من القيادة الرشيدة.

وأزجى المسحل شكره الجزيل لسمو وزير الرياضة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نظير اهتمامه ودعمه ومتابعته ومساندته الدائمة لكل ما يخدم كرة القدم السعودية وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه سير العمل.

وأشاد رئيس الاتحاد السعودي بنجاح اجتماع الجمعية العمومية بتكاتف كافة الأعضاء والعمل الجماعي المشترك والشفافية المطلقة التي تواكب رؤية التطوير ومتانة العمل والدقة في تنفيذ الخطط وفقًا للأنظمة والقوانين وهو ما أثمر عن التجاوب الجماعي مع كافة قرارات الجمعية والتي تهدف لخلق مناخ عملي أكثر استدامة لتحقيق التطلعات.

وأضاف: “ثقة شركاءنا أعضاء الجمعية العمومية محل تقديرنا وتضعنا في تحد كبير لتجسيد تلك الثقة ومواصلة تحقيق النجاحات”.

وأوضح: “سنواصل العمل دون كلل من أجل تحقيق النجاحات واتحاد الكرة هو بيت كرة القدم السعودية المفتوح للجميع أندية وإعلام وجماهير؛ لتجسيد هوية العمل الجماعي المتسق مع الأنظمة والصلاحيات، ونحن سعداء وفخورون بما وصلنا إليه اليوم وسنواصل العمل بشكل أكبر لتحقيق الأفضل دومًا”.

واختتم: “كل الشكر والتقدير لزملائي وزميلاتي في اتحاد الكرة على إسهامهم في إنجاح الاجتماع وتهيئة كافة المتطلبات اللازمة لتحقيق ذلك”.