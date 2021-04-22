إن كنت من مستخدمي “انستجرام” .. الاستخبارات البريطانية اتخذت قرارا يهمك

دخل القسم الخامس في هيئة الاستخبارات العسكرية (إم آي 5) عالم شبكة “إنستغرام”، اليوم (الخميس)، ما يعكس الرغبة في أن يكون جهاز الامن البريطاني أكثر شفافية بشأن عمله والتواصل مع الشباب.

ويعتزم “إم آي 5” عبر هذه الطريقة تبديد بعض الأساطير والكشف عن ملفات أرشيفية غير منشورة، بحسب ما ذكرت الوكالة البريطانية للأنباء “بي إيه”.

ويتم استخدام الشبكة الاجتماعية لعقد جلسات أسئلة وأجوبة مع عناصر الاستخبارات ومناقشة الفرص المهنية.

كذلك، ستعرض قطع تاريخية من متحف “إم آي 5” الموجود في الطبقة السفلية لمقره للجمهور لأول مرة.

وخلال ظهوره الإعلامي الأول في أكتوبرالماضي، أعرب مديره العام الجديد كين ماكالوم الذي عيّن قبل عام، عن رغبته في الانفتاح، خصوصا تجاه الشباب. وقال وقتها “الكثير مما نقوم به يجب أن يبقى سريا، لكن ليس ما نحن عليه”، مضيفا أن الانفتاح هو “مفتاح” نجاحاته المستقبلية.