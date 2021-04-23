صدمة في تركيا.. هروب مؤسس شركة العملات المشفرة بملياري دولار

تعيش تركيا حالة من الصدمة، عقب هروب مؤسس منصة العملات التركية المشفرة THODEX، المدعو فاروق فاتح أوزر، وبحوزته نحو ملياري دولار من أصول المستثمرين الذين يقدر عددهم بعشرات الآلاف.

وذكرت معظم وسائل الإعلام المحلية، أن أوزر سافر عبر مطار إسطنبول، يوم 20 أبريل الجاري، بعد يوم واحد من إغلاقه الأنظمة الخاصة بالحسابات المشفرة للمستثمرين.

وأكدت وسائل الإعلام التركية، أن المدعي العام فتح تحقيقاً ضد أوزر بتهمة الاحتيال، من خلال أنظمة المعلومات، وذلك عقب تقديم العديد من الشكاوى ضده، لافتةً إلى أن أوزر ذهب إلى تيرانا عاصمة ألبانيا، وقد أغلقت الشركة أنظمة الإنترنت خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت، أن المدعي العام بإسطنبول فتح تحقيقا بشأن الشركة التي يقع مقرها الرئيسي في إسطنبول منطقة كاديكوي؛ وذلك بتهمة الاحتيال المشروط وإنشاء منظمة إجرامية.

وتتحدث تقارير إعلامية عن عمليات احتيال طالت أكثر من 400 ألف مشترك.

وجاء ذلك بعد أيام من إعلان البنك المركزي التركي حظر استخدام العملات والأصول الرقمية في شراء السلع والخدمات، مشيرا في بيان مطلع الأسبوع الحالي إلى أضرار محتملة غير قابلة للإصلاح ومخاطر كبيرة في تلك التعاملات.

وأوضح البيان أن العملات الرقمية وبقية الأصول الرقمية القائمة على تكنولوجيا الدفاتر الموزعة لا يمكن استخدامها، بشكل مباشر أو غير مباشر، كأداة للدفع.