اجتماع وزاري لدول “أوبك +” الأربعاء المقبل

قررت دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والدول النفطية الحليفة الأعضاء في تجمع “أوبك +” عقد اجتماعي وزاري كامل للتجمع الأربعاء المقبل.

وبحسب مسودة جدول الأعمال التي اطلعت عليها وكالة بلومبرغ للأنباء ستشهد الجلسة الافتتاحية للاجتماع كلمات لوزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ووزير الطاقة نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك ووزير النفط الأنجولي ديامانتينو بيدرو أزفيدو.

وكانت دول اوبك بلس قد ناقشت في وقت سابق من الأسبوع الحالي إمكانية خفض مستوى الاجتماع الوزاري المقرر في الأسبوع المقبل لمراجعة أوضاع سوق النفط العالمية.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن وفود مشاركة في التجمع القول إن التجمع الذي تقوده المملكة العربية السعودية وروسيا قد يلغي الاجتماع الوزاري المقرر في يوم 28 أبريل (نيسان)المقبل والاكتفاء باجتماع لجنة مراقبة السوق ومتابعة التزام الدول الأعضاء بحصصها الانتاجية.

وكانت دول تجمع “أوبك +” المكون من 23 دولة قد وافقت خلال خلال اجتماعها أوائل الشهر الحالي على تمديد العمل بقرارات خفض إنتاج النفط حتى نهاية أبريل.

كما اتفقت الدول على زيادة تدريجية للإنتاج بمقدار مليون برميل يومياً خلال الشهور الثلاثة المقبلة، مع عودة السعودية إلى إنتاج مليون برميل إضافي كانت قد خفضتها طواعية من حصتها الإنتاجية خلال الشهور الماضية.

ويذكر أن دول تجمع أوبك + تنتج حوالي 45% من إجمالي إمدادات النفط في العالم.