النصر ينهي التعاقد مع المدرب الكرواتي ألين هورفات

أعلن نادي النصر لكرة القدم يوم أمس الخميس، إنهاء التعاقد مع المدرب الكرواتي ألين هورفات.

وذكر النصر في بيان رسمي نشره على تويتر “أنهت إدارة نادي النصر تسليم السيد ألين هورفات، وكافة طاقمه المساعد جميع مستحقاتهم المالية، قبل مغادرتهم المملكة”.

ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل.

وتولى هورفات تدريب نادي النصر في ديسمبر الماضي، بعد إقالة البرتغالي روي فيتوريا.

وكتب هورفات عبر حسابه الشخصي في موقع إنستغرام “بعد أن هدأت المشاعر يبقى الفخر.. جئنا في الوقت الذي كان يفر منه الآخرون، وقفنا بشجاعة ومسؤولية وقمنا بعمل رائع”.

وأضاف: “كان من دواعي سروري الخاص الفوز بكأس السوبر.. وأود أن أشكر الإدارة التي منحتني الفرصة ووثقت بنا وأشكر اللاعبين وجميع أفراد النادي”.

وتابع هورفات: “شكر خاص للمشجعين، وأنا الآن مثلهم لست مدربا للنصر، لكني فقط مشجع، شكرا لكم وبارك الله في السعودية وكل الناس فيها”.

وقاد هورفات، النصر في 21 مباراة حقق خلالها 11 انتصاراً وستة تعادلات وتعرض لأربع هزائم.

ويتصدر النصر ترتيب المجموعة الرابعة في مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا برصيد خمس نقاط من ثلاث مباريات، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه فولاد خوزستان الإيراني، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما يحتل السد القطري المركز الثالث برصيد أربع نقاط، ويتذيل الوحدات الأردني الترتيب بنقطة وحيدة.

وفي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين)، يحتل النصر المركز السادس في ترتيب البطولة، برصيد 36 نقطة.