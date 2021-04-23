مصرع 13 مصاباً بـ #كورونا بحريق مستشفى في الهند

قال مسؤول في إدارة الإطفاء إن 12 شخصاً لقوا حتفهم اليوم الجمعة في حريق بمستشفى لعلاج مصابين بكورونا في الهند، في الوقت الذي تواجه فيه الدولة صعوبة في التصدي لأكبر زيادة يومية في إصابات فيروس كورونا في العالم.

وقال مسؤولون صحيون في شمال وغرب الهند، بما في ذلك العاصمة نيودلهي، إنهم يواجهون أزمة، حيث امتلأت معظم المستشفيات عن آخرها، في الوقت الذي تنفد فيه إمداداتها من الأكسجين.

وقال مسؤول في إدارة الإطفاء، عن الحريق الذي بدأ في وحدة للرعاية الفائقة بمستشفى فيجاي فالابه في إحدى ضواحي مدينة مومباي “توفي 12 شخصاً في الحريق، وفقا للمعلومات التي وردتنا حتى الآن”.

والحريق هو الأحدث ضمن سلسلة حوادث تعرضت لها المنشآت الصحية المكتظة بالمصابين فيروس كورونا في الهند، بعد وفاة 22 مصاباً يوم الأربعاء في مستشفى بولاية ماهاراشترا عندما نفدت إمدادات الأكسجين بسبب تسرب في خزان الأكسجين.