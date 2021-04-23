رونالدو يفتح أبواب العودة لـ”الشياطين الحمر”

أكدت التقارير الصحافية، بأن لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يمكن أن يعود إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، في الميركاتو الصيفي.

بات مستقبل رونالدو على المحك، حيث ظهر البرتغالي غاضباً مجدداً في مباراة الفريق ضد بارما، وحصل على بطاقة صفراء لركل الكرة في السماء.

ووفقاً لما أوردته صحيفة لاغازيتا ديللو سبورت، فإنه لم تعد توجد احتمالية لعودة اللاعب إلى ريال مدريد، عقب حديث فلورنتينو بيريز بأن البرتغالي لن يعود.

وما زال خيار العودة لمانشستر يونايتد رائجاً، حيث أن رونالدو يدرك جيداً الأزمة العالمية، وبات على استعداد لخفض راتبه المقدر بنحو 31 مليون يورو من أجل العودة إلى “أولد ترافورد”.

ويمتلك رونالدو مسيرة رائعة مع مانشستر يونايتد قبل انتقاله لريال مدريد، ورغم ذلك فإنه تم تأجيل الحديث لبضعة أسابيع على الأقل بين الطرفين.