البيتكوين تتداول دون مستوى 50 ألف دولار

تراجعت العملات الافتراضية خلال تعاملات الجمعة، لتهبط البيتكوين دون مستوى 50 ألف دولار، بعد تقارير عن مقترح أمريكي لمضاعفة ضريبة المكاسب الرأسمالية على الأثرياء.

وانخفضت البيتكوين بنسبة 4.8% إلى 49355 دولارًا، في تمام الساعة 10:15 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، حسب بيانات “كوين ديسك”.

وتراجعت الإيثريوم 7.8% إلى 2220.5 دولار، بعدما قفزت خلال تداولات الخميس إلى مستوى قياسي عند 2644 دولارًا، كما انخفضت الريبل 14.6% عند 1.0671 دولار.

وأدى تراجع البيتكوين وغيرها من العملات الافتراضية اليوم إلى محو أكثر من 260 مليار دولار من قيمة سوق العملات الرقمية.