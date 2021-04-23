أسعار النفط تتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية

ارتفعت أسعار النفط خلال التداولات الآسيوية الجمعة لتقلص خسائرها الأسبوعية، وسط علامات على ارتفاع الطلب على الوقود في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وعلى الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في الهند.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 0.6% أو بقيمة 41 سنتًا إلى 65.81 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:54 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود الخام الأمريكي تسليم يونيو 0.8% أو 50 سنتًا عند 61.93 دولار للبرميل، لكنها لا تزال تتجه لتسجيل خسائر أسبوعية بحوالي 2%.

ووفقًا لما ذكرته “رويترز”، أوضحت شركة التكرير الأمريكية “فاليرو” Valero أن الطلب على البنزين والديزل عاد إلى 93% و100% من المستويات التي كان عليها قبل الوباء.

وهناك مخاوف بشأن تراجع الطلب على الوقود في الهند -ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم- مع ارتفاع حالات الإصابة والوفيات الناتجة عن الإصابة بالفيروس إلى مستوى قياسي هذا الأسبوع.