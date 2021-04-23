رسمياً: القوات الأمريكية تبدأ الانسحاب من أفغانستان

قال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية، إن الجيش الأمريكي بدأ شحن معدات وإنهاء عقود مع مقدمي خدمة محليين قبيل بدء المرحلة الأخيرة من انسحابه العسكري من أفغانستان في الأول من مايو بحسب ما نقله موقع “الحرة” اليوم الخميس.

ويعد الانسحاب في عهد الرئيس جو بايدن ختاماً لأطول حرب خاضتها الولايات المتحدة بعد عمليات عسكرية استمرت 20 عاما.

وحالياً، لا يزال هناك نحو 2500 جندي أمريكي و 7 آلاف جندي حليف في أفغانستان.

وفي فبراير العام الماضي، بدأ الجيش الأميركي إغلاق قواعده الأصغر.

وفي منتصف أبريل أعلنت إدارة بايدن بدء المرحلة الأخيرة من الانسحاب في الأول من مايو على أن تستكمل قبل 11 سبتمبر.

ومنذ ذلك الوقت، بدأ الجيش الأمريكي شحن معداته وإنهاء عقوده المحلية مع مقدمي الخدمات مثل الصيانة ورفع القمامة، وفقاً لما قاله مسؤول أمريكي لوكالة “أسوشيتد برس”، مشترطاً عدم كشف هويته تماشيا مع اللوائح.

وبالرغم من أن الاستعدادات جارية، فإن القوات لن تبدأ الرحيل قبل عدة أسابيع، بحسب المسؤول الذي أضاف قائلاً: لن نرى خفضاً لأعداد القوات حتى تغلق القواعد المتبقية.

وكانت هناك مؤشرات على أنه يمكن استكمال الانسحاب قبل 11 سبتمبر في الذكرى الـ20 لهجمات تنظيم القاعدة على الولايات المتحدة التي تسببت في الغزو الأمريكي لأفغانستان.