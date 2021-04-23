أمانة جدة تغلق مستودعات ومحال مخالفة وإتلاف 170 كيلو لحوم بنطاق البغدادية

أغلقت أمانة جدة، ممثلة في الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية، أمس، سبعة محال للمواد الغذائية بالإضافة لثلاثة مستودعات مخالفة وموقع شعبي يستغل في تحضير وتخزين المواد الغذائية بنطاق البغدادية حيث جرى مصادرة وإتلاف 170 كيلو من اللحوم و160 كيلو معجنات وأغذية جاهزة.

وقال مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس، إن الفرق الرقابية ضبطت ثلاثة مستودعات عاودت المخالفة بنطاق البغدادية تم إغلاقها في وقت سابق، مشيراً إلى أن الفرق الميدانية تابعت أعمال الرصد حيث جرى إغلاق سبعة من محال المواد الغذائية المخالفة، ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها الأمانة على المواقع المخالفة ضمن النطاق.

وفي ذات السياق داهمت الفرق الميدانية موقع شعبي يستغل لتحضير وتخزين المواد الغذائية حيث تمت مصادرة كامل الكميات في المواقع المرصودة والتي قدرت بنحو 120 كلغم لحوم مجهولة المصدر و50 كلغم دجاج، كما جرى مصادرة 100 كيلو مواد غذائية جاهزة والمخزنة بطرق غير صحية بالإضافة لـ 40 كيلو من المعجنات و120 كيلو من المأكولات الجاهزة والتي وتم إتلافها بالكامل وإغلاق المواقع وتطبيق الحد الأعلى من لائحة الجزاءات والغرامات.