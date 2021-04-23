أول رد من لبنان بعد قرار السعودية منع دخول الخضراوات والفواكه بسبب تهريب المخدرات

قالت وزارة الخارجية اللبنانية، إن تهريب المخدرات إلى الخارج يلحق الضرر بالاقتصاد اللبناني والمزارعين اللبنانيين.

وأضافت أنها أُبلغت بالقرار السعودي بشأن “تهريب المخدرات”، مشيرة إلى أنه تم رفع الأمر إلى كبار المسؤولين.

يشار إلى أن المملكة، قررت اليوم الجمعة، منع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها، ابتداء من الساعة التاسعة صباح الأحد 25 أبريل الجاري، إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات التهريب الممنهجة ضد المملكة.

جاء ذلك انطلاقا من التزامات المملكة العربية السعودية وفقا للأنظمة الداخلية وأحكام الاتفاقيات الدولية في شأن محاربة تهريب المخدرات بجميع أشكالها.