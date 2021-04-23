“الصحة العالمية” تدعو لتوفير 19 مليار دولار لتمويل تسريع اللقاحات حول العالم

أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن تعطل الخدمات الصحية في 90 بلداً بسبب جائحة كوفيد 19، حيث لازالت معظم البلدان تبلغ عن تعطل خدمة أو أكثر من الخدمات الصحية الاساسية.

وأوضحت المنظمة خلال مسح ميداني أجرته، أن البلدان تعمل الآن على التخفيف من اضطرابات الخدمات الصحية ، وتجري فرزا لتحديد احتياجات المرضي الأكثر الحاحاً لتلبيتها بشكل أفضل.

ودعا مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم، في مؤتمر صحفي، إلى توفير التمويل اللازم والبالغ 19 مليار دولار امريكي للعام الجاري لتسريع انتاج اللقاحات والادوية وأدوات التشخيص للقضاء علي الوباء والتوزيع المنصف لها في انحاء العالم.

وأوضح أنه مع فجوة التمويل ومحدودية الإمدادات من اللقاحات لا يمكننا إنهاء الوباء، إلا بتعزيز التضامن وتوسيع نطاق نشر اللقاحات.