الآسيوي يرفض احتجاج #النصر ضد الحكم الياباني

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد الآسيوي رسميًا قرارها بشأن الشكوى التي تقدم بها مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر ضد الحكم الذي قاد اللقاء الماضي للأصفر أمام فولاد.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق بالآسيوي رفض الاحتجاج الذي تقدمت به إدارة العالمي ضد الحكم الياباني ريوجي ساتو بسبب اتخاذه -من وجهة نظر الإدارة- عددًا من القرارات الخاطئة خلال لقاء الأصفر الماضي أمام فولاد الإيراني. وذلك قبل ساعات من مواجهة نفس الفريق من جديد.

وأعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد الآسيوي أيضًا رفض شكوى إدارة النصر ضد مدافع الفريق الإيراني بعد ارتكابه خطأ ضد المغربي عبد الرزاق حمد الله.