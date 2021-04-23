كندا: حالة تجلط جديدة مرتبطة بأسترازينيكا

قال الدكتور ديفيد ويليامز رئيس الأطباء في مقاطعة أونتاريو ثاني أكبر مقاطعات ومناطق كندا الثلاثة عشر من حيث المساحة بعد كيبيك في بيان له الجمعة، إنه تم التأكد من حالة تجلط للدم مرتبطة بالتطعيم بلقاح استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد في أونتاريو، وهي الحالة الرابعة التي تشهدها كندا ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت بلومبرج إن المريض ذكر في الستينات من العمر وإنه تلقى الجرعة الأولى من اللقاح وإنه تلقى العلاج اللازم وهو يتعافى حالياً في منزله.

هذه هي الحالة الرابعة في كندا من بين أكثر من 1.1 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا الذي تم التطعيم به حتى الآن.

وأعلنت أونتاريو أنها ستواصل التطعيم بلقاح أسترازينكا للأشخاص من عمر 40 عاماً فأكثر.

ونقلت بلومبرج عن وليامز القول في بيان له إنه :” في حين أن ردود الفعل الخطيرة هذه ما تزال نادرة للغاية، فإن لدينا عملية قوية لرصد أي أحداث سلبية وإننا اتخذنا خطوات لضمان أن يتم تحديد هذه الأحداث وعلاجها في أسرع وقت ممكن”.