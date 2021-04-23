رئيس “يويفا” يهدد بإبعاد أندية دوري السوبر الأوروبي من بطولاته

كرر رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أليكساندر سيفرين، تهديداته بإبعاد الأندية المستمرة في دوري السوبر الأوروبي، من أي بطولة يقيمها “يويفا” في المستقبل.

ريال مدريد وبرشلونة وميلان ويوفنتوس، هي أربعة أندية لم تعلن عن انسحابها من البطولة التي خطط لها 12 نادياً من أندية النخبة الأوروبية، قبل أن يتسبب الأمر في ردود أفعال جماهيرية كبيرة.

وقال سيفرين في تصريحات لمجلة دير شبيغل، اليوم الجمعة: “أولئك الذين لايزالون موجودين في دوري السوبر الأوروبي، قد لا يمكنهم المشاركة في بطولات “يويفا” في المستقبل”.

وأضاف: “بطولاتنا ستكون رائعة حتى بدون تلك الأندية الأربعة”.