بعد خطوة السعودية.. خارجية لبنان للحكومة: اضبطوا عمليات تهريب المخدرات

قالت وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان إن قوانين بلادها تجرم الاتجار بالمخدرات وتهريبها وتعاطيها.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنها تلقت بعد ظهر اليوم من السفارة السعودية مضمون القرار السعودي القاضي بمنع دخول الخضر والفواكه إلى أراضيها من لبنان حتى اتخاذ الإجراءات لإيقاف عمليات تهريب المخدرات.

وأوضح البيان أن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه نقل الموضوع “إلى المسؤولين الكبار”.

ودعت الوزارة “السلطات اللبنانية للعمل بأقصى الجهود لضبط كل عمليات التهريب عبر تكثيف نشاط الأجهزة الأمنية والجمارك على المعابر الحدودية في ضوء القوانين اللبنانية التي تجرم الاتجار وتهريب وتعاطي المخدرات، لقمع هذه الآفة وتفشيها ولمنع الإضرار بالمواطنين الأبرياء وبالمزارعين والصناعيين وبالاقتصاد اللبناني”.

وأكدت الوزارة، أن “تهريب المخدرات في حاويات أو شاحنات محملة بالفواكه والخضر من لبنان إلى الخارج، عمل يعاقب عليه القانون اللبناني، وأن تهريب المخدرات وشحنها يضر بالاقتصاد وبالمزارع اللبناني وبسمعة لبنان”.

وكانت السعودية، قد قررت في وقت سابق اليوم منع دخول الخضروات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها ابتداء من الأحد المقبل لحين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذها الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة ضدها.